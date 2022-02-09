LIAN LI представила новый корпус A4-H2O

LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске нового корпуса малого форм-фактора A4-H2O, созданного в сотрудничестве с DAN Cases. Компактный корпус может поддерживать водоблок размером 240 мм и трехслотовый графический процессор длиной до 322 мм. Благодаря минималистичному дизайну с панелями из анодированного алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, A4-H20 доступен в черном и серебристом цветах и ​​доступен с переходным кабелем PCIe 3.0 или 4.0.

Основанный на дизайне A4-SFX, A4-H2O сохраняет ту же чистую эстетику и минималистическую концепцию, но увеличивает совместимость размеров графического процессора и поддерживает водяное охлаждение. A4-H2O воплощает в себе дух малого форм-фактора с умным новым дизайном Дэниела Хасена из DAN Cases, в то время как он производится опытными производственными руками LIAN LI.

Стальная рама A4-H20 окружена анодированными и подвергнутыми пескоструйной обработке алюминиевыми панелями, перфорированными сверху и по бокам для обеспечения прямого потока воздуха ко всему оборудованию. Все алюминиевые боковые панели крепятся к корпусу защелками, что позволяет быстро и легко снять их. При снятии передняя панель уступает место широкому проему для упрощения установки больших графических процессоров. В нижней части можно снять перфорированную алюминиевую панель, чтобы извлечь SSD из корпуса и получить доступ к блоку питания для более удобной прокладки кабелей.

A4-H2O занимает мало места за счет организации аппаратной компоновки в виде сэндвича. Лоток для материнской платы Mini-ITX и съемный монтажный кронштейн блока питания SFX или SFX-L расположены на левой стороне корпуса, а на правой стороне достаточно места для вертикального монтажа до тройного слота и графического процессора длиной 322 мм. В верхней части на съемном кронштейне можно разместить радиатор толщиной до 55 мм и 240 мм вентиляторы с блоком ЦП высотой до 55 мм. Место для установки твердотельного накопителя 1x 2,5 дюйма с резиновыми втулками расположено в нижней части корпуса. A4-H20 доступен для предварительного заказа с 9 февраля 2022 г.