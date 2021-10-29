LIAN LI представляет линейку кулеров Galahad AIO UNI FAN SL

LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске Galahad AIO UNI FAN SL Edition, обновленной версии Galahad AIO с вентиляторами UNI FAN SL120.

Пара представляет собой мощное охлаждающее решение с превосходным дизайном, меньшим количеством кабелей и унифицированной RGB-подсветкой, которой можно управлять с помощью программного обеспечения L-Connect 2 от LIAN LI. Комбинированный комплект включает кабель, необходимый для подключения RGB помпы моноблока к UNI HUB, что делает его более выгодным по сравнению с приобретением отдельно.

Благодаря уникальной конструкции трехкамерного насоса, Galahad AIO может обеспечить оптимальные тепловые характеристики и управление шумом при работе на уровне менее 20 дБА. Специальная конструкция исключает мертвые зоны для потока воды, обеспечивая прямой путь и максимальное давление на ребра охлаждающей пластины, что приводит к быстрому отводу тепла.

Разработанные вентиляторы с ШИМ-управлением с высоким статическим давлением, UNI FAN SL120 обеспечивает отличную производительность при скоростях от 800 до 1900 об / мин и низкий уровень шума (не более 31 дБА) благодаря технологии гидродинамических подшипников. Обеспечивая достаточный воздушный поток, адресуемые светодиоды обеспечивают уникальный настраиваемый световой эффект, видимый спереди и сзади.

Galahad AIO UNI FAN SL Edition поставляется с кабелем и концентратором, необходимыми для унификации управления RGB с помощью программного обеспечения L-Connect 2. Galahad AIO UNI FAN SL Edition будет доступен в черном или белом цвете, а также в 240 или 360 размерах. Кроме того, Galahad AIO UNI FAN SL Edition будет включать в себя монтажное оборудование, совместимое с новым разъемом INTEL LGA 1700.