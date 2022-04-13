Lambda объединился с Razer для выпуска самого мощного в мире ноутбука Tensorbook

Lambda в сотрудничестве с Razer выпустила новый Lambda Tensorbook, самый мощный в мире ноутбук, предназначенный для глубокого обучения, доступный с Linux и программным обеспечением глубокого обучения Lambda. Элегантный ноутбук в сочетании с Lambda GPU Cloud предоставляет инженерам все программные инструменты и производительность вычислений, необходимые им для локального создания, обучения и тестирования моделей глубокого обучения. С момента своего запуска в 2012 году Lambda быстро стала де-факто поставщиком инфраструктуры глубокого обучения для ведущих мировых исследовательских и инженерных групп.

Новый Tensorbook поставляется с предварительно настроенной полной программной средой от Lambda, включая Ubuntu Linux со стеком Lambda Stack для обучения больших рабочих нагрузок в любое время и в любом месте. Ноутбук оснащен элегантным высокопроизводительным оборудованием от Razer на базе NVIDIA RTX 3080, одного из самых мощных мобильных графических процессоров, доступных для выделенных, бесперебойных вычислений и полной совместимости с TensorFlow, PyTorch, cuDNN, CUDA и другими машинными технологиями. Новый Tensorbook доступен для заказа сегодня по цене 3499 долларов.