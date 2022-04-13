Lambda объединился с Razer для выпуска самого мощного в мире ноутбука Tensorbook

Lambda в сотрудничестве с Razer выпустила новый Lambda Tensorbook, самый мощный в мире ноутбук, предназначенный для глубокого обучения, доступный с Linux и программным обеспечением глубокого обучения Lambda. Элегантный ноутбук в сочетании с Lambda GPU Cloud предоставляет инженерам все программные инструменты и производительность вычислений, необходимые им для локального создания, обучения и тестирования моделей глубокого обучения. С момента своего запуска в 2012 году Lambda быстро стала де-факто поставщиком инфраструктуры глубокого обучения для ведущих мировых исследовательских и инженерных групп.

Новый Tensorbook поставляется с предварительно настроенной полной программной средой от Lambda, включая Ubuntu Linux со стеком Lambda Stack для обучения больших рабочих нагрузок в любое время и в любом месте. Ноутбук оснащен элегантным высокопроизводительным оборудованием от Razer на базе NVIDIA RTX 3080, одного из самых мощных мобильных графических процессоров, доступных для выделенных, бесперебойных вычислений и полной совместимости с TensorFlow, PyTorch, cuDNN, CUDA и другими машинными технологиями. Новый Tensorbook доступен для заказа сегодня по цене 3499 долларов.

Хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360 получил сенсорный эк…
Хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360 получил сенсорный экКомпания Samsung пополнила ассортимент хромбуков моделью Chromebook 2 360, которая появится в продаже в В…
Ноутбук Chuwi MiniBook Yoga получил 6 ГБ ОЗУ…
Ноутбук Chuwi MiniBook Yoga получил 6 ГБ ОЗУКомпания Chuwi пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью MiniBook Yoga, главной особенностью кот…
LG 11TC50Q Chromebook получил защиту от воды…
LG 11TC50Q Chromebook получил защиту от водыКомпания LG пополнила ассортимент хромбуков моделью LG 11TC50Q Chromebook, главной особенностью которой с…
Ноутбук Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition оценен в …
Ноутбук Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition оценен в Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 Non-Touchscreen Edition, которая отли…
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику …
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных ноутбуков моделями CreatorPro M17, CreatorPro M16 и C…
Новый ноутбук Hasee ZX9 с графическим процессором NVIDIA GeF…
Новый ноутбук Hasee ZX9 с графическим процессором NVIDIA GeFКомпания Hasee выпустила новые варианты своего игрового ноутбука ZX9 с довольно странной комбинацией проц…
Анонсирован игровой ноутбук Redmi G с обновленным процессоро…
Анонсирован игровой ноутбук Redmi G с обновленным процессороXiaomi выпустила Redmi G (2021) в качестве игрового ноутбука еще в сентябре. Теперь компания, анонсировал…
Представлен Lenovo ThinkPad X13 Gen 3i с процессорами Intel …
Представлен Lenovo ThinkPad X13 Gen 3i с процессорами Intel Компания Lenovo анонсировала новую версию ThinkPad X13 i, основанную на Intel, которая имеет много общих …
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor