Ламповые часы Jubilant Nixie

Ламповые часы Jubilant Nixie теперь доступны на Kickstarter в виде двухзначных часов с неоновой подсветкой и позиционируются как «самая большая и самая элегантная лампа Nixie в мире, когда-либо производившаяся для публики».

В часах есть два ярких следа технологии Nixie. Технология цифровой индикации Nixie обеспечивает очень точный подсчет и применяется в космических станциях. Кроме того, красивая технология неонового света Nixie применяется в световой рекламе магазинов и иллюминаций в Диснейленде и Лас-Вегасе. Ничто не привнесет в комнату больше стиля, истории и непринужденной атмосферы, чем эти однозначные часы с неоновым светом. Глядя на эти часы, иногда кажется, что вы смотрите на камин. В горах, в лесу, на берегу океана или озера он показывает время в естественных источниках электрического тока.

Эти часы отлично подойдут для творческих мастерских и студий художников, писателей, фотографов, скульпторов. Также это лучший вариант для ученых и исследователей. Эти часы не дают лишней информации, они не давят, и не мешают рабочему процессу. Корпус Nixie изготовлен из нержавеющей стали в сочетании с закаленным стеклом. Оболочка лампы надежно запечатана. Только старение компонентов может повлиять на его работу. Поэтому срок службы лампы неограничен.
Комментарии и отзывы Jubilant Nixie
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