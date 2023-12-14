Lava Yuva 3 Pro оценен в 110 долларов

Индийский производитель Lava пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Yuva 3 Pro, которая оценена на местном рынке в 110 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 50 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и двумя гарантированными обновлениями операционной системы.

Realme GT Neo6 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2…
Китайские источники поделились подробностями о субфлагманском смартфоне Realme GT Neo6, который еще не бы…
Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro…
Сегодня компания Google официально представила свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые визуально пр…
Samsung Galaxy Z Flip FE будет стоить $400-500…
Известный своей осведомленностью инсайдер Revegnus поделился подробностями о бюджетном складном смартфоне…
Apple разрабатывает складной планшет или даже ноутбуки…
Судя по последней информации, компания Apple в конечном итоге всё же выйдет на рынок складных устройств, …
Qualcomm уже тестирует процессор Snapdragon 8 Gen 4…
Новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, по информации инсайдеров, станет первым процессором от комп…
MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9300…
На рынке мобильных процессоров в течение последних десяти лет ключевую роль играет компания Qualcomm, кот…
Realme GT5 Pro испытали в бенчмарке Geekbench …
В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новой версии смартфона Realme GT5 Pro…
На смартфонах Samsung начали выгорать экраны…
Компания Samsung, что было вполне ожидаемо, продолжает активно работать над планом обновления смартфонов …
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor