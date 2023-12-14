Lava Yuva 3 Pro оценен в 110 долларов

Индийский производитель Lava пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Yuva 3 Pro, которая оценена на местном рынке в 110 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 50 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и двумя гарантированными обновлениями операционной системы.