Lava Z2 Max новый индийский смартфон

Индийский производитель телефонов Lava выпустила новый смартфон Z2 Max. Смартфон является пятым продуктом компании из серии Z.

Lava Z2 Max оснащен гигантским 7-дюймовым экраном с разрешением HD+. Дисплей использует водяной вырез, в котором находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон Z2 Max работает на неизвестном четырехъядерном процессоре MediaTek Helio с тактовой частотой 1,8 ГГц. Процессор поддерживается 2 ГБ оперативной памяти, а на борту имеется 32 ГБ памяти.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, которая поддерживает до 9 часов работы потокового видео при полноэкранной яркости и уровне громкости.

Смартфон Lava Z2 Max имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 13-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Загружается новинка на базе OC Android 10 Go Edition, в которой нет лишнего ПО. Lava Z2 Max имеет цену 105 долларов США и доступен в двух цветах - Stroked Blue и Stroked Cyan.