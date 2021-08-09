Лазерный проектор Acer PL6610T выводит разрешение до 4K2K

Компания Acer представила на российском рынке лазерный проектор - Acer PL6610T.

Лазерный проектор Acer PL6610T можно использовать в помещениях любого размера и не беспокоиться за качество выводимого изображения. При яркости 5500 люмен, демонстрируемой на выводе встроенным лазерным диодом, вы получите равномерную проекцию с четкими контурами и правильной градацией переходных оттенков. Этот проектор преобразует сигнал 4K HDR Rec. 2020 в оригинальное разрешение максимально точно, поэтому вы не упустите ни одной детали.

Устройство поддерживает проецирование на 360 градусов, а также в проекторе реализована технология коррекции трапецеидальных искажений, которая нивелирует появление вертикальных и горизонтальных аберраций, склонных к проявлению при нестандартном проецировании под наклоном. Срок службы лампы в экономном режиме составляет 30 тысяч часов.

Acer PL6610T имеет множество разъемов для подключения: два порта HDMI, один порт USB 2.0, два разъема VGA, один S-Video, разъем для микрофона и наушников, RCA и RJ45 Ethernet. Проектор имеет встроенные динамики с общей мощностью до 10 Ватт.

Лазерный проектор Acer PL6610T уже доступен на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 224 990 рублей.

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