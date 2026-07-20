Лазерный проектор Hisense XR10 вышел в России

Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный проектор XR10, который оценен в 500 тысяч рублей. Новинку оснастили металлическим корпусом, винтажным кейсом из натуральной кожи с металлической фурнитурой, трёхцветным лазерным источником света TriChroma, выводом изображения диагональю до 300 дюймов, разрешением 3840:2160 точек, яркостью 6000 ANSI-люмен, контрастностью 6000:1, 118-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и HDR Vivid, сертификацией IMAX Enhanced, системой Auto Magic AI Adjusting 3.0 с четырьмя 8-Мп камерами и технологией 3D ToF для автоматической фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, обхода препятствий и адаптации изображения под размер экрана, технологией AI Cinema Enhancement для оптимизации изображения, акустикой от Devialet со встроенным сабвуфером, полностью стеклянным объективом из 17 элементов, проекционным отношением 0,84–2,0:1, 2,38-кратным оптическим приближением и функцией Lens Shift, системой жидкостного охлаждения, игровым режимом с кадровой частотой до 240 Гц и низкой задержкой, а также ОС VIDAA с функциями ИИ.