LeEco LeTV Le 2 отдают с приличной скидкой

Еще несколько лет назад все подшучивали над китайскими смартфонами и думали, что гиганты вроде Apple или Samsung навсегда останутся в фаворитах. Однако, когда компания LeEco вышла в свет со своими новыми смартфонами, многие компании засомневались в нерушимости яблочной компании. Производитель из Китая продавал очень доступные смартфоны с довольно высокой производительностью и без труда справлялся с популярностью конкурентов. Одним из самых интересных смартфонов компании можно назвать LeEco LeTV Le 2 — устройство и по сей день пользуется повышенным спросом среди покупателей.

Начнем с того, что за основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 652, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,8 гигагерца. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно и без дискомфорта играть в любимые игры, запускать фильмы в высоком разрешении и получать массу удовольствия от происходящего. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенной памяти для хранения личного контента здесь 64 гигабайта. Отличные параметры для смартфона, который стоит 99 долларов, правда?

Отдельно стоит похвалить производителя за удачный дизайн — разработчики отказались от толстых рамок и предоставили доступный смартфон с внешностью флагмана. На тыльной стороне можно обнаружить камеру и сканер отпечатков пальцев, там же есть и логотип компании. Выглядит это предельно интересно, особенно сейчас, когда каждая вторая компания делает вырез в дисплее. Сейчас проходит выгодная акция, которая позволяет вам приобрести устройство за совершенно небольшую сумму денег. Если стандартная цена составляет 136 долларов, то сейчас вы можете купить крутой смартфон всего за 99 долларов.