Легкие ноутбуки LG Gram с процессорами Intel 11-го поколения

Компания LG официально объявила, что линейка легких ноутбуков Gram поступит в продажу в Китае в феврале 2021 года. Новые ультрабуки были анонсированы на выставке CES 2021.

Новые ноутбуки LG Gram являются предложением в категории легких ультрабуков и будут оснащены новейшими мобильными процессорами Intel 11-го поколения. Эти ноутбуки будут иметь соотношение сторон 16:10, увеличенную клавиатуру и трекпад для более удобной работы.

Под капотом линейка ноутбуков LG Gram 2021 года также будет иметь сертификацию платформы Intel EVO вместе с процессорами Core 11-го поколения. Это означает, что ноутбуки также будут оснащены графикой Iris Xe в сочетании с памятью LPDDR4X.

Новая линейка легких ультрабуков включает следующие модели: LG Gram 17 - 17Z90P, LG Gram 16 - 16Z90P, LG Gram 14 - 14Z90P, LG Gram 2 in 1116 - 16T90P и LG Fram "2 в 1" 14 - 14Т90П.