Leica выпустила аксессуар, превращающий iPhone в фотоаппарат

Вчера компания Leica представила Lux Grip — специальную ручку для съёмки на iPhone. Судя по информации из официального пресс-релиза, это не просто держатель, а люксовый аксессуар от Leica, что автоматически делает его дорогим (300 долларов) и, естественно, стильным. Leica утверждает, что Lux Grip обеспечивает удобство и ощущения, похожие на использование классической камеры бренда. Весит гаджет 130 граммов, подходит как для правшей, так и для левшей, а его аккумулятор рассчитан на 1000 снимков и заряжается за 2 часа через USB Type-C. Аксессуар крепится к iPhone с помощью MagSafe и подключается через Bluetooth LE. В комплекте идёт фирменное приложение Leica Lux, которое добавляет цветопередачу, настроенную инженерами Leica, включая стили Summilux-M и Noctilux-M с эффектным боке.

Lux Grip оснащён двухступенчатой кнопкой спуска затвора — лёгкое нажатие фокусирует изображение, полное — делает снимок. Также есть отдельная кнопка для быстрого переключения режимов и две дополнительные кнопки, которые можно настроить в приложении. По умолчанию одна отвечает за быстрый доступ к функциям, а вторая (в виде диска) позволяет менять параметры съёмки — зум, диафрагму, выдержку и экспокоррекцию. Неплохая штука, конечно, но в целом за 300 долларов вполне можно купить подержанный фотоаппарат от Canon или Nikon, а здесь пользователю предлагают просто кнопку на магните за ту же сумму. Это огромная цена для просто аксессуара, который сам ничего не делает.