Lenovo Chromebook Plus получил процессор MediaTek Kompanio Ultra

Компания Lenovo объявила о выпуске обновленного ноутбука Chromebook Plus, работающего под управлением ChromeOS. Новинку оснастили 3-нанометровым процессором MediaTek Kompanio Ultra 910 с тактовой частотой до 3,63 ГГц и графическим ускорителем Immortalis-G925 MC11, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ памяти UFS, 50 TOPS производительности для работы с ИИ и глубокой интеграцией с Gemini, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, автономностью до 17 часов, 65-Вт комплектной зарядкой, 5-Мп камерой с RGB-сенсором, двойным микрофоном, двумя интерфейсами USB-C (5 Гбит/с) и одним USB-A, четырьмя 2-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Ноутбук оценен от 650 долларов.

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