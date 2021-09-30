Lenovo IdeaPad 3i, IdeaPad Flex 3i Chromebook с аккумулятором до 10 часов

Lenovo представила два новых Chromebook из своей серии IdeaPad - IdeaPad 3i и IdeaPad Flex 3i. Первый поставляется с 11,6-дюймовым и 14-дюймовым дисплеями, а второй - с 11,6-дюймовым дисплеем. IdeaPad Flex 3i может поворачиваться на 360 градусов, поэтому его можно использовать как ноутбук или планшет. Оба Chromebook работают под управлением Chrome OS, а IdeaPad Flex 3i получает поддержку Google Voice Assistant. Lenovo IdeaPad 3i и IdeaPad Flex 3i были разработаны для использования преимущественно студентами.

Оба варианта Lenovo IdeaPad 3i имеют схожие характеристики, за исключением конфигурации дисплеев. 11,6-дюймовый вариант оснащен 11,6-дюймовым дисплеем HD (1366x768 пикселей) с антибликовым покрытием TN и максимальной яркостью 250 нит. С другой стороны, 14-дюймовый вариант оснащен 14-дюймовым дисплеем TN с антибликовым покрытием Full-HD (1920 x 1080 пикселей) и максимальной яркостью 220 нит. Общие спецификации для Chromebook Lenovo IdeaPad 3i включают Chrome OS , процессор Intel Celeron N4020 со встроенной графикой Intel UHD 600 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ памяти eMMC 5.1. Оба Chromebook оснащены двумя стереодинамиками мощностью 2 Вт и чипом Google Security Chip H1. Варианты подключения включают Wi-Fi 802.11ac (2x2), Bluetooth v4.2, разъем для наушников 3,5 мм, два порта USB Type-C 3.1 Gen 1, два порта USB Type-A 3.1 Gen 1 и устройство чтения SD-карт.