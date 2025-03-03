Lenovo IdeaPad Slim 3x на Snapdragon X оценен в 600 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 3x, которая основана на 12-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon X с тактовой частотой 3,4 ГГц и производительностью 45 TOPS. Новинка также получила до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x 8448 МГц, твердотельный накопитель M.2 2242 вместимостью до 1 ТБ, еще один слот M.2 2242 с интерфейсом PCIe Gen 4, 15-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, АКБ ёмкостью 60 Втч, два порта USB 3.2 Type-A и один USB 3.2 Type-C, ридер карт SD, интерфейс HDMI 1.4, комбинированное 3,5-мм гнездом для наушников, HD-камеру, два микрофона, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7 в некоторых версиях и корпус массой 1,6 кг. Рекомендованная цена ноутбука составляет 600 евро за базовую конфигурацию.

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