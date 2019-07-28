Lenovo K11 и его функции

По данным ритейлера в ОАЭ, Lenovo K11 будет работать на бюджетном чипе MediaTek Helio P22, за автономность отвечает батарея на 3300 мАч. Аппарат начального уровня обладает тройной камерой с разрешением 12 Мп, LED-вспышкой, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон будет представлен в единственной версии с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, из коробки будет доступен Android Pie. Спереди по центру верхнего края расположена фронталка с неизвестными параметрами. Рамки вокруг экрана минимальны, кроме нижнего выступа-«подбородка»О стоимости новинки пока неизвестно.