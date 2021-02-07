Lenovo K13, Moto E7i Power и Moto E6i получили сертификат Bluetooth

Bluetooth SIG сертифицировал новую модель смартфона под названием Moto E6i вместе с двумя другими телефонами Motorola и Lenovo. Moto E6i был сертифицирован вместе с Lenovo K13 Power и Moto E7i Power.

Новый смартфон Moto E6 имеет номера моделей XT2053-5 и XT2053-6. На странице сертификации написано, что устройство поддерживает Bluetooth 4.2. Moto E7i Power должен присоединиться к Moto E7 и Moto E7 Plus в качестве третьей модели в серии Moto E7. Ожидается, что E7i Power будет иметь потрясающее время автономной работы в качестве одной из главных фишек устройства. Bluetooth SIG также сертифицировал Lenovo K13. Тем не менее, похоже, что Lenovo K13 будет переименованным в Moto E7i Power, поскольку его номер модели XT2097-15 является вариантом номеров моделей Moto E7i Power.