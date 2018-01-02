Lenovo K320t стоит 155 долларов

В сети появилась информация о мобильном телефоне Lenovo K320t, который порадует вас низкой стоимостью в 155 долларов, плюс соотношением сторон современным и платформой Spreadtrum. Собственно, это главная фишка смартфона - новая платформа на четырех вычислительных ядрах позволяет играть в современные мобильные игры и получать от этого тьму удовольствия. Помимо этого, сама платформа заметно дешевле конкурентов и вы сможете получить недорогой гаджет за совершенно мизерную сумму денег, что тоже радует - 155 долларов для современного гаджета это очень даже хорошо. Пока что говорить о возможностях продукта я не решаюсь, так как в руках его не держал и оценивать потенциальные возможности по фотографиям с сайта нет желания. Мы подождем релиза и если получится получить его на обзор, то все расскажем.