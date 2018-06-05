Lenovo K5 Note с 3 ГБ ОЗУ оценен в 125 долларов

Компания Lenovo представила сегодня смартфон Lenovo K5 Note, который получил такое же название, как и модель 2016 года выпуска. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем (предполагаемое разрешения 2160:1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, процессором Snapdragon 450 (на нем же построен и Xiaomi Redmi 5), 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 8 Мп, слотами для двух SIM-карт и карты памяти microSD, аккумулятором на 3760 мАч и операционной системой Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. Смартфон появится в продаже уже 12 июня по цене 125 и 156 долларов в зависимости от модификации.