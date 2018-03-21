Lenovo K5 официально представили

В последнее время на рынке мобильных телефонов ничего интересного не выходит по одной простой причине — большинство гаджетов банально копируют друг друга, не задумываясь про уникальность и все вот эти мелочи. Например, вот представили Lenovo K5, который выглядит стильно, характеристики у него крутые, даже диагональ дисплея в 5,7 дюймов предоставили. Но вот возьмите этот смартфон, уберите у него на тыльной стороне логотип компании и попробуйте угадать без него что это за смартфон. Китайский Leagoo? Или может новая модель от Huawei? В этом проблема современного рынка смартфонов, ведь дизайнерам банально негде показать свой талант и уникальность, не осталось под эту красоту места. Но, смартфон интересный и выглядит достаточно достойно, чтобы посоветовать его вам. Стоимость тоже адекватная будет.