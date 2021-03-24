Lenovo Legion 2 Pro представят 8 апреля

Китайская компания Lenovo выпустила подтверждение в сети виде рекламного тизера, что 8 апреля в Китае компания анонсирует смартфон Legion 2 Pro.

Помимо раскрытия даты запуска, новый плакат ничего не раскрывает о характеристиках Legion 2 Pro. Но база данных Geekbench показал, что он работает на мобильной платформе Snapdragon 888 и 16 ГБ оперативной памяти. Также было установлено, что новинка будет работать из коробки на операционной системе Android 11. Ещё компания подтвердила, что смартфон будет оснащен вентилятором охлаждения с двойным турбонаддувом.

Оригинальный Legion Pro был разработан, чтобы обеспечить комфорт и удобство игры, удерживая его в горизонтальном положении. Согласно статистике Digital Chat Station, Legion 2 Pro продолжит ориентироваться на горизонтальный игровой процесс.