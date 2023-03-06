Lenovo Legion GeekPro G5000 получит GeForce RTX 4050 Laptop

Недавно стало известно, что игровой ноутбук Lenovo Geek Pro G5000 получит дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Сегодня было объявлено, что лэптоп оснастят более мощной графикой GeForce RTX 4060 Laptop в топовой конфигурации. Судя по тизеру, максимальное значение TDP здесь составляет 140 Вт, хотя для максимума производительности этой видеокарте достаточно и 115 Вт.

Ноутбук также получит процессоры Intel Core i5 13-го поколения, 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ и слот для еще одного SSD.
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