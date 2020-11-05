Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition получил 16/512 ГБ памяти

Компания Lenovo представила игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition, который отличается от стандартной версии прозрачной задней крышкой и невероятными 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Удивительно, но специальная версия будет стоить те же 900 долларов, что и обычная. Старт продаж намечен на 11 ноября.

Аппарат также оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 865+, двумя аккумуляторами по 2500 мАч, двумя портами USB-C, двумя вибромоторами, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп и сверхширокоугольным на 16 Мп, выдвижную боковую 20-Мп фронтальную камеру, удобную для стриминга, 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц, быстрой зарядкой на 90 Вт и поддержкой 5G.
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