Lenovo Legion R7000 получил версию на Ryzen 7 7840H

Компания Lenovo представила новую версию игрового ноутбука Legion R7000, который основан на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 7840H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. В отличие от выпущенной в августе оригинальной модели, новинка получила экран с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 300 нит, а не 2,5K, 165 Гц и 350 нит. Ноутбук также характеризуется видеокартой NVIDIA RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ. Предварительные заказы на ноутбук начнут принимать в Китае уже 8 декабря