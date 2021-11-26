Lenovo Legion Slim 7 с процессором Ryzen 7 и графическим процессором RTX 3060Ti

Lenovo представила новый игровой ноутбук в Бразилии, получивший название Lenovo Legion Slim 7. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen и графическим процессором RTX 3060Ti. Lenovo Legion Slim 7 оснащен 15,6-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Он имеет частоту обновления экрана 165 Гц и технологию антибликового покрытия. Экран имеет сертификат Dolby Vision и поддерживает G-Sync и Free-Sync. Он имеет яркость 300 нит для лучшей видимости.

Ноутбук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя M.2 PCIe NVMe. Оперативная память и внутреннее хранилище расширяются до 24 ГБ и 2 ТБ соответственно. Устройство загружается на Windows 10 из коробки и может бесплатно обновится до последней версии Windows 11.

Поскольку это игровой ноутбук, он оснащен системой охлаждения под названием Legion Coldfront 3.0. Он рассеивает тепло с помощью двух вентиляторов, которые можно переключать с помощью элементов управления на клавиатуре. Если говорить о клавиатуре, то у ноутбука есть клавиатура с подсветкой и выделенной цифровой клавиатурой.