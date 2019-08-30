Lenovo Legion Y27gq-25: WQHD дисплей

Монитор Lenovo Legion Y27gq-25, первый 240 Гц дисплей с разрешением WQHD. Модель была представлена на выставке CES 2019.

27-дюймовый монитор имеет разрешение 2560х1440 пикселей, частота обновления до 240 Гц и время отклика 0,5 мс.

Дисплей почти безрамочный, поверхность антибликовая. Уплотнение TUV Eye Comfort обеспечивает низкую нагрузку на глаза.

Максимальная яркость 400 кд/м², а контрастность 1000: 1. Горизонтальный угол обзора равен 170°, а вертикальный 160°. Legion Y27gq-25 поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Из особенностей стоит отметить наличие крючка для наушников.

На задней панели расположены DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, три порта USB 3.0 и аудио-комбинированный порт.

Экран можно отрегулировать по высоте, наклонить, а так же установить в портретный режим.

Продается данный монитор только в Германии, по цене 999 евро.