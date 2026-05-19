Lenovo Legion Y70 с АКБ на 8000 мАч стоит 380 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью Legion Y70 (2026), которая базируется на производительной 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графикой Adreno 829.

Новинка также получила 6,82-дюймовый экран с разрешением 2K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 7000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra с частотой до 9600 Мбит/с и встроенную память UFS 4.1, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм², жидким металлом с теплопередачей до 12 Вт и теплопроводящим гелем мощностью 10 Вт, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой и обходной зарядок, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также корпус с рамкой авиационного алюминиевого сплава. Базовая конфигурация на 12/256 ГБ памяти оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 380 долларов.
