Lenovo Legion Y9000P 2023 Extreme Edition получит 330-Вт зарядку

Компания Lenovo раскрыла новые подробности о геймерском ноутбуке Legion Y9000P 2023 Extreme Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят новым комплектным зарядным устройством на основе нитрида галлия мощностью 330 Вт. Ранее стало известно, что новые игровые ноутбуки Lenovo будут потреблять до 250 Вт. Первыми в продаже появятся ноутбуки Legion Y9000P 2023 Extreme Edition, затем более легкие и тонкие модели 9000X, 9000K и 7000P.

Несколько дней назад Lenovo выпустила в Китае ноутбук Kaitian N8, который основан на местном 16-нм 8-ядерном чипе Zhaoxin Kaixian KX-6000 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером с поддержкой разрешения 4К и аппаратного декодирования видео 4К.
Ноутбук Thunderobot Zero 2023 получит графику GeForce RTX 40…
Китайские источники сообщают о скором выходе в Китае геймерского ноутбука Thunderobot Zero 2023, который …
Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Ultra оценен в $2400…
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book3 Ultra, которая появится в продаже 2…
Samsung представила ноутбуки Galaxy Book 3…
На протяжении достаточно длительного времени инсайдеры сливали различную информацию о ноутбуках компании …
Apple разрабатывает MacBook Pro со складным дисплеем…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной новостью о том, что компания Apple разрабатывает новей…
Ноутбук Machenike Sugon 16 Pro с RTX 4090 Laptop появился в …
Компания Haier выпустила в китайскую продажу игровой ноутбук Machenike Sugon 16 Pro, который, среди проче…
Очень легкий ноутбук ASUS ExpertBook B9 оценен в $1840…
Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B9, главной особенностью которого…
Представлен очень легкий 16-дюймовый ноутбук Acer Legendary …
Компания Acer выпустила на японский рынок ноутбук Legendary Edge, который уже продается в Китае. Однако я…
COLORFUL представила ноутбук EVOL X16 PRO…
Когда в начале текущего года компания NVIDIA официально представила новейшие видеокарты для ноутбуков, мн…
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor