Lenovo Legion Y9000P 2023 Extreme Edition получит 330-Вт зарядку

Компания Lenovo раскрыла новые подробности о геймерском ноутбуке Legion Y9000P 2023 Extreme Edition, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят новым комплектным зарядным устройством на основе нитрида галлия мощностью 330 Вт. Ранее стало известно, что новые игровые ноутбуки Lenovo будут потреблять до 250 Вт. Первыми в продаже появятся ноутбуки Legion Y9000P 2023 Extreme Edition, затем более легкие и тонкие модели 9000X, 9000K и 7000P.

Несколько дней назад Lenovo выпустила в Китае ноутбук Kaitian N8, который основан на местном 16-нм 8-ядерном чипе Zhaoxin Kaixian KX-6000 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером с поддержкой разрешения 4К и аппаратного декодирования видео 4К.