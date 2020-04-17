Lenovo Legion получил новый процессор

Периодически производители игровых ноутбуков обновляют свои системы до нового железа, так как это позволяет привлечь новых пользователей большей мощностью. Именно это произошло с ноутбуком Lenovo Legion, который получил процессор Intel Comet Lake-H и теперь обладает чуть большей производительностью, чем оригинал. Правда, стоит сказать, что новый процессор не может похвастаться заметным приростом мощности, так что и прироста FPS в играх тоже не будет. Мы не совсем понимаем смысла в Intel Comet Lake-H, ведь у этого поколения нет практически никаких преимуществ по сравнению с оригинальной серией процессором. Конечно, не обновить ноутбуки компания Lenovo тоже не могла, это было бы очень странным решением с ее стороны.