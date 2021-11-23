Lenovo QRD с чипсетом Snapdragon 8cx Gen 3 и Windows 11 был замечен на Geekbench

Вчера Qualcomm объявила, что переименовывает свои чипсеты Snapdragon на новый стиль «Gen1», начиная с флагмана - бывшая серия 800 была переименована в Snapdragon 8, и Gen1 будет первым чипом, который выйдет 30 ноября. Но это изменение коснулось и других микросхем, включая линейку cx для устройств Windows-on-ARM. Lenovo, похоже, работает именно над таким устройством - вот результат Geekbench от Lenovo QRD с чипсетом Snapdragon 8cx Gen 3.

О дизайне Lenovo QRD пока ничего не известно. Мы знаем, что он работает под управлением Windows 11, но это может быть планшет или ноутбук - возможно, продолжение Lenovo IdeaPad 5G, так как в январе был выпущен ноутбук с Windows 10, в котором использовался оригинальный чип 8cx для обеспечения постоянного подключения 5G с безвентиляторным дизайном. Также известно что оценка 5000+ в многоядерном тесте почти вдвое больше, чем в ранних тестах смартфонов Snapdragon 8 Gen1.