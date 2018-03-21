Lenovo S5 покорит ваши сердца

Знаете, мне кажется, что можно просто сделать заготовку обзора для большинства новинок на рынке. Вставляем название, допустим Lenovo S5, после чего все стандартно — дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешение FullHD+, три камеры, две из которых установлены на тыльной стороне гаджета, 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта встроенной памяти, плюс немного дизайна с закосом на iPhone 6 и немного китайских элементов. Все, вот вам характеристика каждого второго смартфона на рынке, может немного будет начинка меняться от новинки к новинке, но все остальные элементы остаются точно такими же. Будем надеяться, что производители будут больше работать над уникальностью, а Lenovo S5 вполне достойно выглядит и покупать его очень даже можно, тем более за 160 долларов. Шикарный вариант для такой цены, как по мне.