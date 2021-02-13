Lenovo Tab P11 Pro выпущен в Индии по цене 620 долларов США

Компани Lenovo наконец-то запустила в продажу планшет Tab P11 Pro в Индии по цене 620 долларов США.

Планшет с размерами 264,28 x 171,4 x 5,8 мм весит 485 г. Lenovo Tab P11 Pro оснащен 11.5 дюймовым OLED дисплеем с разрешением экрана 2560 × 1600 пикселей. Дисплей также поддерживает такие функции, как Dolby Vision, HDR 10, сертификацию TUV Rheinland для низкого уровня излучения синего света и максимальную яркость 500 нит.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. У планшета имеется две камеры на 13 МП (автофокус) + 5 МП (сверхширокий угол 120 градусов) на задней панели и две фронтальные камеры на 8 МП (RGB) + 8 МП (ИК). В дополнение к этому, планшет также имеет датчик ToF на передней панели.

Другие функции включают двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + A-GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE, 4-контактный разъем POGO для аксессуаров, 4-х динамик JBL мощностью 6 Вт, считыватель отпечатков пальцев, 8600 мАч с зарядкой 20 Вт через USB Type-C. Порт 3.2 Gen-2 и ОС Android 10 .
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