Lenovo ThinkBook 14+ 2024 SE получил тонкий корпус

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2024 SE, которая может похвастаться цельнометаллическим корпусом массой 1,5 кг и толщиной 15,9 мм. Новинка также оснащается шарниром с раскрытием крышки на 180 градусов, 14-ядерным 18-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памятью, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14,5-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2,5K), кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB и сертификатом защиты зрения TÜV EyeSafe, фирменной системой охлаждения Smart Power 3.0, аккумулятором ёмкостью 85 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6e, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 и HDMI 2.1, портом RJ45 и слотом для карты памяти SD. Цена ноутбука в Китае составляет 720 долларов.