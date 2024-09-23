Lenovo ThinkBook 14+ Ryzen Edition 2024 получил APU Ryzen 7 8745H

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 14+ Ryzen Edition 2024, который основан на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 8745H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и производительной встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также оснащается 24 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью 512 ГБ, 14,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3072:1920 точек (формат 3K), кадровой частотой 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, металлическим корпусом массой 1,5 кг и толщиной 15,9 мм, батареей ёмкостью 85 Втч, интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0 и HDMI 2.1, портом RJ45, ридером карт памяти SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 735 долларов.