Lenovo ThinkBook 15 официально поставляется со встроенной беспроводной гарнитурой

Lenovo анонсировала ряд новых ноутбуков, в том числе Lenovo ThinkBook 15 второго поколения. Это новое поколение ноутбуков привлекает большое внимание любителей технологий, так как в его корпус встроена беспроводная гарнитура (TWS).

Lenovo ThinkBook 15 второго поколения поставляется с небольшим кейсом с правой стороны для хранения пары беспроводных наушников TWS.

При открытии слота, пара беспроводных наушников автоматически подключается к компьютеру. Кроме того, пара беспроводных наушников также оснащена системой шумоподавления и поддержкой сенсорного управления (Touch). Чтобы зарядить аккумулятор наушников, нужно просто ставить их обратно в слот.

Lenovo ThinkBook 15 второго поколения поставляется с процессором Intel 11-го поколения или же AMD Ryzen 4000 серии, также с графическим процессором Nvidia MX450, 40 ГБ оперативной памяти и жесткими дисками на 2 ТБ либо SSD на 1 ТБ.

Новинка имеет 1 порт Thunderbolt 4, 1 порт USB 3.2 2-го поколения типа C (USB + DP + PD), 2 порта USB 3.2 типа A, порт HDMI, картридер и разъем для наушников 3,5 мм.