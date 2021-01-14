Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 анонсирован

На выставке CES 2020 Lenovo анонсировала ноутбук ThinkBook Plus с дополнительным дисплеем с электронными чернилами.

Теперь на выставке CES 2021, компания представила своего преемника, ThinkBook Plus Gen 2, с множеством улучшений. Новый ThinkBook Plus Gen 2 может похвастаться большим 12-дюймовым вторичным монохроматическим дисплеем для электронных чернил с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) с поддержкой мультитач и соотношением экрана к корпусу 68%.

Компания также улучшила частоту обновления, а также пользовательский интерфейс дисплея электронных чернил. Основной дисплей это - 13,3-дюймовый IPS дисплей c разрешением 2560 x 1600 пикселей, сенсорным вводом, яркостью до 400 нит, Dolby Vision и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 поставляется с полноразмерной клавиатурой с подсветкой и горячими клавишами VoIP, цельной высокоточной сенсорной панелью и шарниром на 180°. Внутри установлен процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel UHD на базе унифицированной архитектуры памяти (UMA). Чипсет работает в паре с двухканальной оперативной памятью LPDDR4x объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем M.2 2 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ.

Другие функции включают веб-камеру HD с шторкой ThinkShutter, 2 динамика Harman Kardon мощностью 2 Вт с Dolby Atmos, 4 микрофона, 2 порта USB Type-C Thunderbolt 4, разъем для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, датчик отпечатков пальцев, встроенное перо Lenovo и аккумулятор емкостью 53 Вт · ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 будет стоить от 1549 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook Plus Gen 2
Обзоры:
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Новости:
Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5G

В то время, как Surface Pro 8 следующего поколения, скорее всего, получит некоторые долгожданные обновлен...
Оказывается, ноутбук Nokia PureBook X14 стоит $815

В Индии наконец-то состоялся полноценный анонс ноутбука Nokia PureBook X14, который, как оказалось, стоит...
Представлен ноутбук для киберспорта ASUS ROG Strix SCAR

Компания ASUS на выставке CES 2021 представила новейший игровой ноутбук ROG Strix SCAR. Ноутбук сочетает ...
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферииОбзор Cooler Master MS-110 (MS-110-KKMF1-RU). Набор недорогой игровой периферии
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Будущие устройства с NFC смогут заряжать...
Будущие устройства с NFC смогут заряжатьБудущие устройства с NFC могут получить возможность беспроводной зарядки активных стилусов после объявлен...
AMD Ryzen 7 5800H поразил GeekBench...
AMD Ryzen 7 5800H поразил GeekBenchТест производительности AMD Ryzen 7 5800H просочился в Geekbench - и получил несколько восторженных отзыв...
AMD представила технологию разгона проце...
AMD представила технологию разгона процеAMD готовит к запуску технологию Precision Boost Overdrive 2 (PBO). Новая технология используется для раз...
Blizzard объявила о прекращении выпуска...
Blizzard объявила о прекращении выпускаПрошло около пяти лет с выпуска последнего крупного обновления Legacy of the Void компанией Blizzard для ...
Bose Sport Open Earbuds созданы для спор...
Bose Sport Open Earbuds созданы для спорНаушники Bose Sport Open Earbuds — идеальное устройство, которое хорошо подходит для тренировок и пробеже...
UMIDIGI Urun - спортивные умные часы с G...
UMIDIGI Urun - спортивные умные часы с GUMIDIGI выпустила новые спортивные умные часы с GPS - Urun, которые объединяют такие функции, как встроен...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайн...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайнРоссийский издатель и разработчик игр Gaijin Entertainment анонсировала постапокалиптическую онлайн-игру ...
Aerocool Atomic Lite с большим вентилято...
Aerocool Atomic Lite с большим вентилятоЕсли вы следите за современным рынком компьютерных корпусов, то могли заметить, что производители все чащ...
PlayStation 5 поддерживает клавиатуру и ...
PlayStation 5 поддерживает клавиатуру и Длительное время геймеры со всего мира жаловались на то, что к консоли от компании Sony нельзя подключить...
В линейку мониторов Samsung Odyssey доба...
В линейку мониторов Samsung Odyssey добаSamsung Odyssey G3 F27G33TFWU - 27 дюймовый монитор с 8-битной VA панелью с частотой обновления 144 Гц и ...
Huawei Nova 8 показали на фото...
Huawei Nova 8 показали на фотоВ сети появились качественные фотографии смартфона Huawei Nova 8, который будет официально представлен 23...
OnePlus 9 слили в сеть...
OnePlus 9 слили в сетьУтечки, касающиеся устройств OnePlus, появляются каждый год за несколько месяцев до официального релиза. ...
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 ГцОбзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor