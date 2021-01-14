Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 анонсирован

На выставке CES 2020 Lenovo анонсировала ноутбук ThinkBook Plus с дополнительным дисплеем с электронными чернилами.

Теперь на выставке CES 2021, компания представила своего преемника, ThinkBook Plus Gen 2, с множеством улучшений. Новый ThinkBook Plus Gen 2 может похвастаться большим 12-дюймовым вторичным монохроматическим дисплеем для электронных чернил с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) с поддержкой мультитач и соотношением экрана к корпусу 68%.

Компания также улучшила частоту обновления, а также пользовательский интерфейс дисплея электронных чернил. Основной дисплей это - 13,3-дюймовый IPS дисплей c разрешением 2560 x 1600 пикселей, сенсорным вводом, яркостью до 400 нит, Dolby Vision и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 поставляется с полноразмерной клавиатурой с подсветкой и горячими клавишами VoIP, цельной высокоточной сенсорной панелью и шарниром на 180°. Внутри установлен процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel UHD на базе унифицированной архитектуры памяти (UMA). Чипсет работает в паре с двухканальной оперативной памятью LPDDR4x объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем M.2 2 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ.

Другие функции включают веб-камеру HD с шторкой ThinkShutter, 2 динамика Harman Kardon мощностью 2 Вт с Dolby Atmos, 4 микрофона, 2 порта USB Type-C Thunderbolt 4, разъем для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, датчик отпечатков пальцев, встроенное перо Lenovo и аккумулятор емкостью 53 Вт · ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 будет стоить от 1549 долларов.