Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise готов к релизу

В последнее время многие крупные производители ноутбуков стали все чаще обращать своё внимание на рынок хромбуков, так как эта платформа стала более развитой в последнее время, особенно если учитывать популярность среди пользователей. Именно по этой причине был представлен ноутбук Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise, который обладает всеми необходимыми возможностями, при этом отлично справляется со всеми поставленными задачами, выглядит привлекательно и позволяет долго работать на одном заряде батареи. Этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался процессом и не переживал о том, что ему не хватит заряда для полноценной работы с чем-либо. С другой стороны, стоит понимать, что это все же не полноценный ноутбук для работы.