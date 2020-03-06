Lenovo ThinkPad E14 приехал в Россию

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 официально привезли в Россию и продукт готовится к продаже в магазинах розничной торговли. За самую базовую версию ноутбука просят 36900 рублей и за эти деньги пользователь получает действительно крутой гаджет, который отлично справляется с рабочими задачами. Например, вы можете спокойно работать с текстом, набирать документы, редактировать таблицы, работать со слайдами и так далее. При этом устройство выглядит достаточно привлекательно, обладает набором различных бонусов вроде прочной надежной клавиатуры. За свои деньги это отличное решение для тех пользователей, которые хотят получить ноутбук для учебы, работы в офисе или дома, для студентов или журналистов. За эти деньги лучше не найти.