Lenovo ThinkPad E16 2023 получил CPU i7-13700H

Компания Lenovo представила ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E16 2023, которые оценены на китайском рынке от 655 долларов. Младшая модель получила 12-ядерный чип Intel Core i5-13500H, твердотельный накопитель PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, до 48 ГБ оперативной памяти DDR4, 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,2K и 100% охватом цветового пространства sRGB, корпус массой 1,53 кг и толщиной 17,99 мм, батарею ёмкостью 57 Втч, два интерфейса USB-C и два USB-A, порт HDMI, 3,5-мм гнездо и разъем LAN.

ThinkPad E16 2023 оснащается 14-ядерным чипом Core i7-13700H, SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ, до 48 ГБ ОЗУ DDR4, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% охватом sRGB и яркостью 400 нит, аккумулятором ёмкостью 57 Втч, корпусом массой 1,77 кг и толщиной 20,2 мм.
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