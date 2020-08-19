Lenovo ThinkPad X1 Fold выйдет в Китае

Разговоры о складных смартфонах и планшетах уже не кажутся такими уж фантастическими, так как производители решили сделать упор на эти технологии, что в итоге привело к полноценным релизам. Например, на рынке уже есть достаточно много устройство с гибким дисплеем, которые отлично продаются на массовом рынке. Теперь вот появился слух, что компания Lenovo планирует выпустить в продажу свой новый гаджет Lenovo ThinkPad X1 Fold в Китае, а устройство это оборудовано как раз складным дисплеем. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, ведь изначально все думали, что гаджет будут представлять на рынке Европы или США, так как гаджет дорогой и запускать его в Китае было бы странно. Но производитель решил иначе.