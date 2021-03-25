Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition оценен в $776

Компания Lenovo начала принимать предзаказы на ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition, который оценен в Китае в 776 долларов. Новинка характеризуется чипами Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i5-11300H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX450, сертификацией Intel Evo, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2240:1400 пикселей, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветового пространства sRGB, пиковой яркостью 300 кд/м2, поддержкой DC Dimming и сертификацией Rhein Eyesafe Hardware Low Light, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 512 ГБ, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсом USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 61 Втч и активной системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и парой кулеров.