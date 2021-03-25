Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition оценен в $776

Компания Lenovo начала принимать предзаказы на ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition, который оценен в Китае в 776 долларов. Новинка характеризуется чипами Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i5-11300H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX450, сертификацией Intel Evo, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2240:1400 пикселей, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветового пространства sRGB, пиковой яркостью 300 кд/м2, поддержкой DC Dimming и сертификацией Rhein Eyesafe Hardware Low Light, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем PCIe вместимостью 512 ГБ, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсом USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 61 Втч и активной системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и парой кулеров.

Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition
Обзоры:
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Новости:
Восстановленные MacBook Air замечены в Китае

Восстановленные модели MacBook Air 2020 года на базе процессора M1 только что были представлены в официал...
Framework представила полностью разбираемый ноутбук

Компания из Сан-Франциско Framework представила полностью разбираемый ноутбук. Framework - тонкий, легкий...
Характеристики Microsoft Surface Laptop 4 слили в сеть

На прошлой неделе Microsoft Surface Laptop 4 появился в отчетах бенчмарка Geekbench с процессором AMD Ryz...
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 ProЛучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
SilverStone представила блок питания ET5...
SilverStone представила блок питания ET5SilverStone расширяет ассортимент блоков питания. Новый блок питания ET500 ARGB разработан как бюджетная ...
iQOO 7 выйдет в Индии в стильном корпусе...
iQOO 7 выйдет в Индии в стильном корпусеВ прошлом году iQOO выпустила широкий ассортимент смартфонов в Китае, но в Индии лишь в феврале был предс...
Realme 8 представят 24 марта...
Realme 8 представят 24 мартаЕсли верить инсайдерам, которые в последнее время достаточно активно сливают информацию о новых смартфона...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорег...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегТестируемый сегодня видеорегистратор Playme BIT выполнен в формате накладки на салонное зеркало и поддерж...
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали н...
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra показали нАвторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал качественное изображение складного смартфона Samsung G...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
СЖО ADATA XPG Levante 240 и LEVANTE 360 ...
СЖО ADATA XPG Levante 240 и LEVANTE 360 Компания ADATA и Asetek разработали новейшую систему жидкостного охлаждения линейки XPG LEVANTE. В нее во...
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники ...
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники Не так давно стартовали продажи игровых наушников SVEN AP-U1001MV с многоцветной подсветкой и микрофоном....
Apple ждет еще один судебный процесс...
Apple ждет еще один судебный процессКомпанию Apple ждет еще один судебный процесс. На этот раз на компанию подали в суд за нарушение патентов...
Анонсирован кулер для процессора Scythe ...
Анонсирован кулер для процессора Scythe Scythe анонсировала кулер для процессора Mugen 5 Black Edition полностью в черном исполнении. ...
Nokia Quicksilver засветился в сети...
Nokia Quicksilver засветился в сетиHMD Global уже довольно давно выпускает посредственные Android-смартфоны под брендом Nokia. Это одна из п...
Официальная презентация серии Redmi K40 ...
Официальная презентация серии Redmi K40 Подтвердилась официальная дата презентации смартфонов серии Redmi K40. Информации о предстоящей серии оче...
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor