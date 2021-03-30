Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition скоро поступит в продажу

Компания Lenovo анонсировала новый ноутбук - Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 в версиях Ryzen Edition и Core Edition. Теперь компания представила и подтвердила, что Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition доступен для предварительного заказа в Китае по цене 776 долларов.

Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition можно приобрести в трех вариантах: один оснащен процессором Intel Core i5-1135G7, а другой - графическим процессором MX450. Есть третий вариант, работающий на процессоре Intel Core i5-11300H. Компания также подтвердила, что устройство прошло сертификацию Intel Evo, что сделало устройство энергоэффективным, а также улучшило производительность и время загрузки, а также время автономной работы.

Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition включает в себя 16 ГБ оперативной памяти LPDPR4X-4266 и твердотельный накопитель PCIe на 512 ГБ. Он поддерживает два полноскоростных порта Lightning, быструю зарядку PD 100 Вт и оснащен портом USB 3.2 Gen 1, а также разъемом для наушников 3,5 мм. Устройство оснащено батареей на 61 Вт, которая обеспечивает около 19,1 часа автономной работы.