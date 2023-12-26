Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition получит АКБ на 84 Втч

Компания Lenovo анонсировала скорый выход ноутбука Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition, который сможет похвастаться аккумулятором ёмкостью 84 Втч и SSD-накопителем M.2 2280. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что пару недель назад был представлен ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2500:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и яркостью 350 нит, 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом массой 1,91 кг и толщиной 17,5 мм, батареей ёмкостью 84 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1, по одному разъему HDMI 2.0 и полнофункциональному USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6e. Его цена составляет 815 или 845 долларов в зависимости от объема ОЗУ.