Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition получит OLED-экран

Компания Lenovo раскрыла новые подробности о ноутбуке Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition, которой будет официально представлен уже в следующем месяце. Итак, аппарат получит два слота для твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 максимальной вместимостью 8 ТБ, OLED-дисплей с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,2 мс, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 600 нит, а также версию с IPS-экраном. Ранее было подтверждено наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 84 Втч. Что до аппаратной основы, то здесь ожидается использование 14-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4.5 ГГц.

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