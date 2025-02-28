Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT Ryzen AI Yuanqi Edition оценен в $935

Компания Lenovo представила в Китае ноутбуки Xiaoxin Pro GT Ryzen AI Yuanqi Edition и Xiaoxin Pro Ryzen AI Yuanqi Edition, каждый из которых получил версии с 14- и 16-дюймовыми экранами. Ноутбуки оснастили чипами AMD Ryzen AI 300, 32 ГБ оперативной памяти 8000 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, OLED-экранами с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 1100 нит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, сертификацией DisplayHDR True Black 1000, динамической кадровой частотой VRR 30–120 Гц, высокочастотным затемнением и защитой зрения Rhine Flicker Free, двумя интерфейсами USB4, портом HDMI 2.1, двумя слотами для ОЗУ и двумя слотами для SSD.

Lenovo Xiaoxin Pro 14 GT Ryzen AI Yuanqi Edition оценен в 910 и 1020 долларов за версии с чипами Ryzen AI 7 H 350 и Ryzen AI 9 H 365 соответственно, а Xiaoxin Pro 16 GT Ryzen AI Yuanqi Edition – 935 и 1050 долларов за те же конфигурации. Стоимость Xiaoxin Pro 14 Ryzen AI Yuanqi Edition и Xiaoxin Pro 16 Ryzen AI Yuanqi Edition составляет 810 и 840 долларов соответственно. Эти модели доступны только с процессором Ryzen AI 7 H 350.