Lenovo Xiaoxin Pro 16 получил топовый дисплей

Lenovo уже выпустила несколько ноутбуков в своей линейке Xiaoxin с чипсетами Intel Core и AMD Ryzen. Теперь компания готовится выпустить еще одно устройство в линейке, получившее название Lenovo Xiaoxin Pro 16. В новом рекламном объявлении, опубликованном компанией, было подтверждено, что грядущий Lenovo Xiaoxin Pro 16 будет поставляться с 16-дюймовым дисплеем, который предлагает разрешение экрана 2560 x 1600 пикселей и поддерживает частоту обновления 60 Гц и 120 Гц. Кроме того, он предлагает яркость 350 нит, широкую цветовую гамму 100% sRGB и аппаратную технологию снижения синего света для защиты глаз пользователя. Также есть поддержка DC Dimming, которая обеспечивает плавное изображение без мерцания. Стоимость ноутбука не уточняется.

Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pro 16
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