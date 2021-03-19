Lenovo Xiaoxin Pro 16 получит дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц

Компания Lenovo готовится выпустить устройство получившее название Lenovo Xiaoxin Pro 16.

В новом рекламном плакате, опубликованном компанией, было подтверждено, что грядущий Lenovo Xiaoxin Pro 16 будет поставляться с 16-дюймовым дисплеем, который предлагает разрешение экрана 2560 x 1600 пикселей и поддерживает частоту обновления 60 Гц и 120 Гц. Кроме того, новинка предлагает яркость 350 нит, широкую цветовую гамму 100% sRGB и аппаратную технологию низкого синего света для защиты глаз. Также есть поддержка DC Dimming, которая обеспечивает плавное изображение без мерцания.

Lenovo объявила, что Xiaoxin Pro 16 будет оснащаться процессором AMD Ryzen 5000 и независимым дисплеем NVIDIA. Ожидается, что устройство будет оснащено AMD Ryzen R7 5800H вместе с графическим процессором RTX 3050 Ti.