Lenovo Xiaoxin Pro 16 представлен на новом процессоре

Сегодня Lenovo провела весеннюю конференцию по запуску нового продукта YOGA × Xiaoxin, как и было запланировано. Во время мероприятия компания представила три новых ноутбука серии Xiaoxin, в том числе: Xiaoxin Pro 16 2021, Xiaoxin Air 14 Plus 2021 и Xiaoxin Air 15. Lenovo Xiaoxin Pro 16 2021 является топовой моделью среди трио и выпускается в трех разных версиях. Существует стандартная версия Ryzen, эксклюзивная версия Ryzen и эксклюзивная версия Intel Core. Базовая версия Xiaoxin Pro 16 2021 оснащена процессором AMD Ryzen R7 5800H в паре с 16 ГБ оперативной памяти, а на борту имеется 512 ГБ встроенной памяти. Процессор также сопровождается графическим процессором Radeon, а дисплей имеет пиковую частоту обновления 60 Гц.