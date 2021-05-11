Lenovo YOGA 14s показали в новом дизайне

Lenovo анонсировала YOGA 14s в октябре прошлого года вместе с YOGA 13s и YOGA 14c. Теперь 14-дюймовый ноутбук, доступный в цвете Deep Space Grey, получит новый вариант зеленого цвета. Новый цвет был официально подтвержден и раскрыт на странице компании YOGA в Weibo. Lenovo еще не сообщила, когда новый цвет будет доступен для покупки, но ноутбук в таком варианте выглядит предельно привлекательно и необычно, особенно если вы фанат зеленого цвета, которого на рынке ноутбуков почти нет. Дисплей YOGA 14s имеет разрешение 2880 x 1800, частоту обновления 90 Гц, соотношение сторон 16:10, Dolby Vision и довольно тонкие рамки вокруг дисплея. А ещё ноутбук оснащён процессором Intel Core 15-11300H 11-го поколения в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя.

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