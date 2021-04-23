Lenovo YOGA 5G на новом процессоре представили в Китае

Вчера вечером на весеннем мероприятии по запуску продуктов YOGA x Xiaoxin в Китае компания Lenovo анонсировала широкий спектр продуктов. Одним из наиболее ярких релизов оказался ноутбук Lenovo YOGA 5G. Данное устройство может похвастаться достаточно внушительными характеристиками и стильным дизайном корпуса. Как следует из названия, недавно выпущенный Lenovo YOGA 5G — это трансформируемый ноутбук с возможностью подключения к сети 5G. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx (SC8180X), который ARM, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X 4266 МГц и хранилищем UFS 3.0 на 512 ГБ. При этом ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Шикарное устройство на самом деле, которое стоит изучить.