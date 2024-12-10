Lenovo YOGA Air 14s получил версию на Snapdragon X Plus

Компания Lenovo объявила о выпуске новой версии ноутбука YOGA Air 14s, которая теперь базируется на 10-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) c тактовой частотой до 3,4 ГГц. Новинка также оснащается 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8448, твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом 1 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2944:1840 точек, кадровой частотой 90 Гц, 100% покрытием цветовых пространств sRGB и DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, батареей ёмкостью 70 Втч и алюминиевым корпусом массой 1,29 кг и толщиной 12,9 мм. Цена новой версии составляет 1045 долларов. Ранее ноутбук продавался в конфигурации с процессором Snapdragon X Elite (X1E-78-100) за 1380 долларов.